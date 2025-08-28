الداخلية: وضع خدمة اقتناء طابع السفر الإلكتروني على الخط

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس 28 أوت 2025، أنه قد تم بالتنسيق مع مصالح وزارة المالية، وضع خدمة اقتناء طابع السفر الإلكتروني على الخط بالموقع الإلكتروني: https://e.timbres.finances.gov.tn.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن اعتماد هذه الخدمة انطلق منذ تاريخ 4 أوت الجاري كتجربة أولى بالنسبة للمسافرين بمطار تونس قرطاج، بالتوازي مع اعتماد طابع السفر المادي، وذلك في إطار رقمنة الخدمات الإدارية وتسهيل الإجراءات لفائدة المواطنين.

وأضافت أنه يمكن استخلاص طابع السفر الإلكتروني باستعمال البطاقة البنكية أو البريدية ويبقى صالحا لمدة 6 أشهر، في حين يتم استعماله حال إتمام المسافر إجراءات السفر ودون الحاجة للاستظهار بما يفيد استخلاص طابع السفر الإلكتروني.

وأكدت الوزارة أنه سيتم تعميم تلك الخدمة على بقية المعابر الحدودية الوطنية بصفة تدريجية على أن يتم الاستغناء كليا على اعتماد طابع السفر المادي بداية من تاريخ 1 أفريل 2026.

كلمات البحث :الداخلية;خدمة;طابع السفر الإلكتروني