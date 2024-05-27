الدبلوماسي التونسي طارق بن سالم أمينًا عامًا لاتحاد المغرب العربي



أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسين بالخارج، اليوم الاثنين، عن تعيين الدبلوماسي التونسي طارق بن سالم أمينا عاما لاتحاد المغرب العربي لمدة ثلاث سنوات بداية من 1 جوان المقبل.

وذكرت وزارة الخارجية في بلاغ لها، أن تعيين بن سالم جاء « وفقا لمقتضيات معاهدة تأسيس اتحاد المغرب العربي لسنة 1989، وباقتراح من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وبعد موافقة جميع قادة الدول الأعضاء في الاتحاد ». وسيخلف بن سالم، الأمين العام الحالي للاتحاد الطيب البكوش (تونسي)، الذي عيّن في منصبه في ماي 2016 إثر اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد.

والتحق الامين العام الجديد للاتحاد طارق بن سالم (64 عاما) بوزارة الشؤون الخارجية سنة 1990 وتقلّد بها عدة مناصب، آخرها سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى فيدرالية روسيا سنة 2019.

وتأسس اتحاد المغرب العربي وهو اتحاد إقليمي، في 17 فيفري 1989 بمدينة مراكش المغربية، ويتألف من خمس دول هي تونس وليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا.

كلمات البحث :اتحاد المغرب العربي;طارق بن سالم