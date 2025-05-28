الدخول إلى المتاحف والمواقع الأثرية والتاريخية مجانا يوم الأحد 1 جوان 2025

اخر تحديث : 28/05/2025
من قبل | نشرت في : تونس,ثقافة و إعلام

متحف باردو

تستقبل جميع المواقع الأثريّة والمعالم التاريخيّة والمتاحف المفتوحة والراجعة بالنظر إلى وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية، مجانا المواطنين التونسين وكذلك الأجانب الحاصلين على بطاقة إقامة قانونية بتونس، وذلك يوم الأحد 1 جوان 2025.

وجدير بالتذكير أن وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية تُتيح مجانية الدخول إلى هذه المواقع أول يوم أحد من كل شهر، ويوم 18 أفريل الموافق لليوم العالمي للمواقع والمعالم ويوم 18 ماي الموافق لليوم العالمي للمتاحف، وكذلك أيام العطل الرسمية.


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