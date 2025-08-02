الدعوة إلى فتح تحقيق في «شبهة اختراق معطيات الناجحين في بكالوريا 2025 بالكاف»

دعت نقابة المستشارين في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي بالاتحاد العام التونسي للشغل اليوم السبت، الجهات المعنية إلى فتح تحقيق فوري في ما اعتبرته « شبهة اختراق للمعطيات الشخصية لعدد من الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 2025 بولاية الكاف، والتلاعب باختياراتهم الجامعية ».

وأفادت النقابة في بيان صادر عنها « أن المعطيات الأولية تشير إلى وجود تدخلات غير مشروعة أثّرت على توجيه عدد من الطلبة الناجحين »، ما يمثل، بحسب تقديرها، » مسّا خطيرا بحقوق المعنيين وضربا لمصداقية مناظرة التوجيه الجامعي، التي يفترض أن تقوم على قواعد الشفافية وتكافؤ الفرص ».

وشددت على » ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية والتقنية العاجلة لكشف ملابسات هذه الشبهة، وضمان حماية المعطيات الشخصية لكافة التلاميذ »، داعية في الآن ذاته إلى مراجعة آليات التصرف في منظومة التوجيه الجامعي بما يعزز ثقة التلاميذ والأسر في هذا المسار الوطني الهام.

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