الدورة 42 لمجلس وزراء الداخلية العرب : وزير الداخلية يستقبل عددا من نظرائه العرب

استقبل وزير الداخلية خالد النوري، اليوم السبت، عددا من نظرائه العرب، الذين سيشاركون غدا الأحد (16 فيفري الجاري)، في أشغال الدورة 42 لمجلس وزراء الداخلية العرب التي ستنعقد بتونس.

واستقبل الوزير تباعا، كلا من اللواء الرّكن إبراهيم علي أحمد حيدان وزير داخليّة دولة اليمن، والشيخ عبد العزيز بن فيصل بن محمّد آل ثاني وزير الدّولة للشؤون الدّاخليّة بدولة قطر، والشيخ عبد الله علي العبد الله السّالم الصّباح وزير دفاع دولة الكويت، والفريق أوّل الرّكن عبد الأمير كامل الشمري وزير داخليّة دولة العراق، ومحمود توفيق وزير داخليّة دولة مصر، و مازن عبد الله الفراية وزير داخليّة المملكة الأردنيّة الهاشميّة. وكان النوري مرفوقا بثلة من إطارات وزارة الداخلية والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان، وفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية.

يشار الى أنه حل أمس السبت بتونس وزراء داخلية كل من فلسطين وسلطنة عمان وجيبوتي، للمشاركة في هذا الاجتماع السنوي في مقر مجلس وزراء الداخلية العرب بالضاحية الشمالية بالعاصمة.

كلمات البحث :العرب;مجلس وزراء الداخلية العرب;وزير الداخلية