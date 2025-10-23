الديوانة التونسية: إحباط محاولة تهريب قطعة أثرية إلى خارج التراب الوطني

تمكنت مصالح الديوانة بالتنسيق مع المصالح الأمنية بمطار النفيضة الحمامات من ضبط منحوتة من الصخر لرأس أسد بحوزة مسافر يحمل جنسية أجنبية كان يستعد لتهريبها وسط أمتعته إلى خارج التراب الوطني، حسب بلاغ صادر عن الديوانة التونسية

وتبيّن أن المنحوتة تحمل قيمة أثرية وتاريخية، وذلك بعد عرضها على الاختبار لدى مصالح المعهد الوطني للتراث.

وتم تحرير محضر في الغرض وتمت إحالتها إلى مصالح المعهد الوطني للتراث لحفظها ولما يتعين في شأنها.

كلمات البحث :الديوانة التونسية;تهريب;قطعة أثرية