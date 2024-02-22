الديوانة التونسية: حجز ما يعادل 7 ملايين دينار من العملة الأجنبية المهرّبة العام الماضي

أعلن الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للديوانة التونسية، العميد شكري الجبري في تصريح لإذاعة جوهرة أف أم اليوم الخميس، بأن القيمة الجملية للعملة الاجنبية التي تم حجزها العام الماضي بلغت ما يعادل 7 ملايين دينار تونسي.

وكشف الجبري بأنه تم ضبط هذه الأموال في عدة مواقع من التراب التونسي وأساسا على مستوى معبر راس جدير بالإضافة الى معبر الشبيكة بتوزر .

واوضح أن تداول العملة بمثل هذا الحجم الضخم يتم عادة في اطار عمليات منظمة للتهريب ولتبييض أموال.

وشدد المتحدث على أنه في صورة توريد العملة بأكثر من 20 ألف دينار يجب التصريح بها لدى السلطات المعنية.

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