الديوانة التونسية: هذه اجراءات العفو الديواني لسنة 2025

أكدت الديوانة التونسية في بلاغ لها الاثنين 06 جانفي 2025، أنّه تمّ بمقتضى الفصل 75 من قانون المالية لسنة 2025 سنّ أحكام تتعلّق بالإعفاء أو التخفيض في الخطايا الديوانيّة الناتجة عن مخالفات أو جنح ديوانية موضوع محاضر ديوانية أو تلك المحكوم بها في قضايا ديوانيّة قبل غرّة ديسمبر 2024، وذلك كالتالي:

بالنسبة إلى القضايا الديوانيّة المتضمّنة لمعاليم وأداءات وخطايا:

- دفع المعاليم والأداءات المستوجبة،

- الإعفاء من الخطايا المستوجبة.

بالنسبة إلى القضايا الديوانيّة التي تتضمّن خطايا فقط :

-دفع خطيّة قدرها 10% من قيمة البضاعة المحجوزة فعليّا،

-دفع خطية قدرها 20% من قيمة البضاعة المحجوزة صوريا.

وللانتفاع بالإعفاء أو التخفيض المشار إليهما أعلاه يتعيّن على الراغب في التمتع بهما:

إيداع مطلب عفو عن بعد وذلك عن طريق الولوج للتطبيقة المعلوماتية التي تم تخصيصها للغرض عبر الرابط الالكتروني على العنوان التالي :

https://services.douane.gov.tn

والضغط على الزر مطلب عفو(جديد)

- اختيار إحدى الخانتين « الخلاص دفعة واحدة » أو « الخلاص بالتقسيط »

- تعمير الخانات المطلوبة مع الحرص على إدراج مراجع البحث بكل دقة (عدد المحضر، جهة البحث..)

- إحترام آجال إيداع المطلب كالآتي:

• عند الخلاص وفق روزنامة دفع : يتعين إيداع المطلب قبل تاريخ 20 جوان 2025

• عند الخلاص دفعة واحدة: يتعيّن إيداع المطلب قبل تاريخ 01 نوفمبر 2025 على أن يتمّ خلاص كامل المبالغ المستوجبة قبل غرّة جانفي 2026.

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