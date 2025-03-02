الديوانة بالمعبر الحدودي بالذهيبة تحجز 6660 غراما من مادة الكوكايين المخدرة

أعلنت الديوانة التونسية في بلاغ لها اليوم الأحد، أن مصالحها بالمكتب الحدودي بذهيبة من ولاية تطاوين تمكنت من ضبط كمية من مادة الكوكايين المخدرة مخفية داخل أكياس بلاستيكية وسط أدباش مسافر تونسي وذلك عند قيامه بإجراءات الدخول إلى تونس. حيث تم العثور على 6660 غرام من الكوكايين داخل كميات من المواد الغذائية التي كان المعني بالامر يستعد لادخالها.

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