الديوانة تحجز أكثر من 34 كغ من مادّة «الزطلة» وأكثر من 2 كغ من الماريخوانا خلال شهر رمضان



أعلن النّاطق الرّسميّ بإسم الإدارة العامّة للدِّيوانة ومُدير إدارة الحرس الدِّيواني، العميد شكري الجبري في تصريح لإذاعة حوهرة أف أم اليوم الإثنين، أنّ « مختلف مصالح وهياكل الديوانة تمكّنت من حجز أكثر من 34 كغ من مادّة الزطلة، أكثر من 2 كغ من الماريخوانا، أكثر من 88 ألف حبّة دواء، أكثر من 4200 من مخدّر LSD، و400 غ من الكوكايين »، وذلك بمعابر الذهيبة، ملّولة، رأس جدير، ومطار تونس قرطاج، مكتب الطرود البريدية وفرق الحرس الديواني بالجهات ».

وأوضح الجبري أنّ « مصالح الديوانة تمكّنت كذلك خلال شهر رمضان من حجز أكثر من 16 طنّاً من القهوة وأكثر من 53 طنّاً من الموز المُهرّب، وأكثر من مليون قطعة ألعاب ناريّة وأكثر من 64 ألف خرطوشة سجائر مهرّبة ».

وشدّد الجبري، على أنّ « عمل الدّيوانة لا يقتصر فقط على حُدود المعابر الحدوديّة، بل يتواصل على مستوى الطُّرقات والأسواق »، مشيراً إلى أنه « في حال لم يتمّ التفطّن إلى بعض البضائع على مستوى المعابر، يتم التفطّن إليها لاحقاً من قبل هياكل المراقبة من خلال المراقبة المرورية، تفتيش وسائل النقل، مداهمة محلات السكنى والمحلات التجاريّة، ومراقبة المؤسسات والمخازن ».

