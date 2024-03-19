الديوانة تضبط أكثر من 2 كغ من « مادة بيضاء مخدرة » لدى مسافر أجنبي بمطار قرطاج

تمكنت مصالح الديوانة بمطار تونس قرطاج عند مراقبة المسافرين القادمين إلى تونس، من ضبط مسافر أجنبي بحوزته كمية من مادة بيضاء اللون يشتبه في كونها مادة مخدرة.

وأفادت الادارة العامة للديوانة أنه بإخضاع أمتعته إلى التفتيش الدقيق، تم العثور على كيس بلاستيكي يحتوي على مادة بيضاء اللون تزن باعتبار اللف أكثر من 2286 غرام، مخفية بإحكام بمكان مهيأ داخل حقيبته التي تم استهدافها من قبل خلية التفتيش بالأشعة.

و بإجراء التحاليل الأولية، تبين أنها تحتوي على مادة مخدرة.

وتم تحرير محضر في الغرض وباستشارة النيابة العمومية، أذنت بإحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة التحريات.

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