الديوانة: حجز بضائع ورفع مخالفات صرفية بقيمة تفوق 20 مليون دينار

تمكنت مصالح الوحدة البحرية للديوانة خلال أشهر جوان وجويلية وأوت 2024 بكل من سوسة والمهدية وحلق الوادي من رفع مخالفات صرفية وحجز كميات من المواد المخدرة والسجائر الإلكترونية التي تحتوي على مواد مخدرة علاوة على حجز كمية من التماثيل والقطع الحجرية التي يشتبه في كونها أثرية بقيمة جملية فاقت ال 20 مليون دينار.

وقد قامت الفرقة البحرية للديوانة بحلق الوادي بحجز كمية من قوارير السجائر الإلكترونية المهربة على متن إحدى البواخر حيث اعترف المشتبه به أنه يقوم بتهريبها لفائدة أحد الأشخاص المقيمين بجهة الساحل وبمداهمة محل تابع له بالتعاون مع أعوان فرقة الحرس الديواني بسوسة، تمّ العثور على كمّية من سوائل السجائر الإلكترونية ومبالغ من الدينارات التونسية قدرت ب 272 ألف دينار.

وفي السياق ذاته وعلى إثر توفر معلومة لدى مصالح الوحدة البحرية للديوانة مفادها تهريب كميات من سمك التن الأحمر الموردة تحت القيد الديواني التي يتم تسمينها وإعادة تصديرها في إطار نظام التوريد المؤقت ، وللغرض قام أعوان الفرقة البحرية للديوانة بالمهدية بمعاينة أقفاص السمك في عرض البحر أين تبين أنها لا تحتوي على أية كمية من التن الأحمر ، وبالتنسيق مع المكتب الجهوي للديوانة بالمهدية و بالرجوع إلى التصاريح الديوانية المكتتبة على إسم الشركة المذكورة تم تحرير محضر في الغرض من أجل التفريط في بضاعة تحت القيد الديواني و حجزت بموجب ذلك كميات من التن الأحمر أجنبي المصدر بقيمة جملية تفوق ال10 مليون دينار فيما قدرت قيمة المخالفات الصرفية من أجل عدم إرجاع المحاصيل من الصادرات إلى الخارج بما يفوق ال 11مليون دينار.

ومن جهة أخرى، تمكنت الفرقة البحرية للديوانة بسوسة، على إثر عمل إستعلامي بخصوص مراقبة بائعي محركات الصيد البحري لفائدة منظمي عمليات الهجرة غير الشرعية، من ضبط مجموعة من المحركات البحرية و المعدات وتجهيزات الغطس والصيد بقيمة جملية قدرت ب 72 ألف دينار.

كما تمكنت دورية تابعة للفرقة ذاتها، إثر تفتيش إحدى المراكب بسواحل المنستير، من ضبط كمية من المواد المخدرة علاوة على عدد من التماثيل والقطع الحجرية التي يشتبه في كونها قطع أثرية وسجائر يشتبه أنها تحتوي على مواد مخدرة، فتمت استشارة النيابة العمومية بالمنستير التي أذنت بمواصلة التفتيش ومراجعتها ليتم بالتعاون مع المصالح الديوانية بمطار المنستير تعزيز عمل الدورية والعثور على 11.4 كلغ من مادة القنب الهندي و20 قطعة يشتبه أنها ذات قيمة أثرية إضافة إلى كمية من الأحجار الكريمة .

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