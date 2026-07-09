الديوانة: حجز حوالي 17 كلغ من الذهب و72 كلغ من الفضة خلال الستة أشهر الأولى لسنة 2026

تمكنت مصالح الديوانة خلال الستة الأشهر الأولى لسنة 2026، من ضبط كميات من الذهب ومبالغ من العملة الأجنبية وكميات من المواد المخدرة والبضائع المختلفة المهربة، وذلك في إطار مكافحة التهريب على كامل التراب الوطني.

وقد تم حجز ما يناهز 17 كلغ من الذهب و72 كلغ من الفضة، وفق ما جاء في بلاغ صادر مساء اليوم الخميس، عن الإدارة العامة للديوانة.

وفي إطار مكافحة تهريب المواد المخدرة، فقد حجزت مختلف المصالح الديوانية ما يفوق عن 214 كلغ من المواد المخدرة( 78.4 كلغ من مادة الكوكايين و134.5 كلغ من مادة القنب الهندي و1.3 كلغ من الماريخوانا)وما يناهز 180 ألف حبة مخدرة. كما تم حجز مبالغ من العملة الأجنبية المهربة بقيمة تناهز 5.5 مليون دينار.

وبخصوص مكافحة تهريب المواد الاستهلاكية، فقد تم حجز كميات هامة من السجائر تجاوزت مليون و800 ألف علبة، كما تم حجز أكثر من 50 طنا من مادة القهوة وكميات من الموز ناهزت 90 طنا، وكميات من الملابس الجاهزة بقيمة فاقت 5 مليون دينار. وتم أيضا حجز كميات هامة من الألعاب النارية المهربة بلغت أكثر من 1.3 مليون قطعة.

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