الديوانة: 30 ديسمبر 2025 هو آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت)

ذكّرت الإدارة العامة للديوانة أن يوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 هو آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت).

ويهم هذا التذكير وفق بلاغ صادر عن الديوانة التونسية، المواطنين الذين أودعوا قبل موفى 31 أكتوبر 2025 مطالب في إطار أحكام الفصل 80 من قانون المالية لسنة 2025 لتسوية الوضعية الديوانية لسياراتهم أو دراجاتهم النارية المسجلة بالسلسلة (ن.ت) دون أن يتم استكمال التسوية بدفع الأداءات والمعاليم المستوجبة.

كلمات البحث :الدراجات النارية;الديوانة;سيارات