الديوان الوطني للزيت يُحدّد كلفة خزن الزيت

حدّد الديوان الوطني للزيت كلفة تخزين الزيت لمدة شهر او اكثر على امتداد الموسم 2025/2024 ،ب 6،400 دينار للطن شهريا دون احتساب الاداء على القيمة المضافة.

وأضاف، في بلاغ صادر عنه الاربعاء، تضمن آليات التنفيذ المتبعة في اطار تجسيم الاجراءات المتعلقة بتأمين سير موسم زيت الزيتون 2025/2024، ان الكمية الدنيا للخزن حددت ب 5 طن باعتماد الة وزن المركز الجهوي للديوان.

و أوضح أنه يضع طاقة الخزن المتوفرة بمراكزه الجهوية على ذمة الفلاحين والمنتجين لخزن زيت الزيتون حسب الرغبة، مشيرا الى أن قبول الزيت للخزن يتم بالمراكز الجهوية للديوان بكل من حي الزهور( تونس) وسوسة والقيروان وصفاقس وجرجيس، وذلك من يوم الاثنين الى يوم الجمعة خلال التوقيت الاداري من الثامنة صباحا الى الثالثة مساء.

ويتعين، وفق البلاغ، وضع كمية زيت الزيتون في حاويات صالحة لنقل وحفظ الزيوت الغذائية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل في هذا المجال وينصح بعدم تنظيف هذه الحاويات باستعمال مواد التنظيف المنزلية (الجافال ومسحوق الغسيل).

ويتولى الديوان خزن زيت الزيتون الوارد من عند الفلاحين والمنتجين حسب نوعية الزيت (بكر ممتاز، بكر عادي، وبكر وقاد) بالاعتماد على نتائج التحليل بمخابره والمسجلة لكل كمية معنية بالخزن.

وعند انتهاء مدة الخزن يتولى الديوان تسليم الكمية المخزنة لفائدة الفلاح والمنتج المعني بذلك تكون مطابقة لنفس تصنيف الزيت عند التخزين، وفقا للمواصفة المعتمدة من المجلس الدولي للزيتون.

وتخصم من الكمية المسلمة نسبة الشوائب والرطوبة في الزيت ب 0،3 بالمائة للزيوت البكر و 0،5 بالمائة للزيت البكر الوقاد، على أن يتم تحديد الوزن بالمركز الجهوي للديوان الوطني للزيت.

ويتولى الديوان الوطني للزيت في اواخر الموسم، وفق ذات البلاغ، تسليم الفلاح والمنتج المعني بعملية الخزن، كمية الرواسب الخاصة به حسب الطلب وحسب النسب المذكورة.

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