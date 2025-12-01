الدّاخلية تدعو إلى التّقيد بقواعد الجولان واحترام مبادئ السّلامة المرورية

دعت وزارة الدّاخليّة في بلاغ اليوم الثلاثاء، بمناسبة عطلة رأس السنة، المواطنين، إلى الالتزام بتطبيق القانون والتّقيد بقواعد الجولان واحترام مبادئ السّلامة المرورية.

وأوصت الوزرة بضرورة استعمال حزام الأمان وتوخّي السّياقة المتّزنة وعدم تجاوز السّرعة المحدّدة واحترام مسافة الأمان، وعدم استعمال الهاتف الجوّال أثناء السّياقة، فضلا عن التوصية بالتّحلي برحابة الصّدر والتنازل عن الأولويّة تفاديا للاختناقات المروريّة.

ودعت وزارة الداخلية الى عدم السّير في الاتجاه المعاكس وتعطيل حركة الجولان وعدم ركن السّيارات في المناطق غير المخصّصة لذلك.

وذكرت الوزارة أنه تم تسخير كلّ الامكانيات البشريّة والمادّية لإرشاد المواطنين ومساعدتهم، مضيفة أنه يمكن عند الضرورة الاتصال بالأرقام التالية:

71342787 / 71343201

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