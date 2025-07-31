الدّكتورة آمنة حريقة تفوز بجائزة أفضل مشروع بحث علمي نسائي لسنة 2025

تُوّجت الدكتورة آمنة حريقة، أستاذة مساعدة بمخبر الأوبئة الجزيئية بمعهد باستور تونس، بجائزة أفضل مشروع بحث علمي نسائي لسنة 2025.
و تسلّمت الدكتورة هذا التتويج من وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، تقديرًا لجهودها في المجال الصحي.
ويعكس هذا التتويج صورة المرأة التونسية الفاعلة و الباحثة، ويكرّس قيمة التميّز والعطاء العلمي.
ويتميّز مشروعها BIND بفتح آفاق جديدة في التشخيص والوقاية من الأمراض، ويؤكّد أن البحث التونسي قادر على الإشعاع.
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