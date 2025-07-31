الدّكتورة آمنة حريقة تفوز بجائزة أفضل مشروع بحث علمي نسائي لسنة 2025

اخر تحديث : 31/07/2025
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

آمنة حريقة

تُوّجت الدكتورة آمنة حريقة، أستاذة مساعدة بمخبر الأوبئة الجزيئية بمعهد باستور تونس، بجائزة أفضل مشروع بحث علمي نسائي لسنة 2025.
و تسلّمت الدكتورة هذا التتويج من وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، تقديرًا لجهودها في المجال الصحي.

ويعكس هذا التتويج صورة المرأة التونسية الفاعلة و الباحثة، ويكرّس قيمة التميّز والعطاء العلمي.
ويتميّز مشروعها BIND بفتح آفاق جديدة في التشخيص والوقاية من الأمراض، ويؤكّد أن البحث التونسي قادر على الإشعاع.


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