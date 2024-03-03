الرئيس الإيراني: لدينا إرادة حقيقية لتطوير علاقاتنا مع تونس وتبادل الخبرات معها

أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر السبت 2 مارس 2024 بالجزائر، محادثة مع إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأعرب رئيس الجمهورية عن استعداد تونس لتعزيز روابط الأخوة والتعاون المتينة التي تجمعها بإيران، وتطلعها إلى أن تتطور هذه العلاقات مستقبلا في عدة مجالات لا سيما منها الاقتصادية والتجارية، واستكشاف فرص التبادل والشراكة، علاوة على مواصلة تعزيز سنة التشاور والتنسيق وتكثيف نسق تبادل الزيارات على أعلى مستوى خدمة للمصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين.

كما ذكّر رئيس الجمهورية بموقف تونس الثابت من الحق الفلسطيني الذي لن يسقط بالتقادم ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل إقامة دولته المستقلة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.

من جانبه، أكد الرئيس الإيراني أن لدى بلاده إرادة حقيقية لتطوير علاقاتها مع تونس وتبادل التجارب والخبرات معها في عدة قطاعات، بالإضافة إلى تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية حتى ترتقي إلى مستوى تطلعات الشعبين التونسي والإيراني.

ووجه الرئيس الإيراني دعوة لرئيس الدولة لأداء زيارة إلى طهران. كما دعا رئيس الجمهورية الرئيس الإيراني لزيارة تونس.

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