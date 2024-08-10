الرئيس المدير العام للبريد التونسي في ذمة الله

توفي اليوم السبت 10 أوت 2024، سامي المكي، الرئيس المدير العام لمؤسسة البريد التونسي .

وتقدمت كامل إطارات وأعوان البريد التونسي إلى عائلة الفقيد بأحرّ التّعازي والمواساة، راجين من الله العلي القدير أن يتقبّله في فراديس جنانه بواسع الرّحمة والمغفرة و أن يلهم أهله وذويه وزملاءه جميل الصبر والسلوان.

وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وسيشبع جثمانه الطاهر اليوم بعد صلاة العصر من مقر سكنى اخته فتنة المكي صولة الكائن بخليج الملائكة- سوسة- الى مقبرة السويس سوسة الجنوبية.

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