الرئيس المدير العام للبريد التونسي في ذمة الله

اخر تحديث : 10/08/2024
من قبل | نشرت في : أخبار مختلفة,تونس

سامي المكي

توفي اليوم السبت 10 أوت 2024، سامي المكي، الرئيس المدير العام لمؤسسة البريد التونسي .
وتقدمت كامل إطارات وأعوان البريد التونسي إلى عائلة الفقيد بأحرّ التّعازي والمواساة، راجين من الله العلي القدير أن يتقبّله في فراديس جنانه بواسع الرّحمة والمغفرة و أن يلهم أهله وذويه وزملاءه جميل الصبر والسلوان.
وإنا لله وإنا إليه راجعون.
وسيشبع جثمانه الطاهر اليوم بعد صلاة العصر من مقر سكنى اخته فتنة المكي صولة الكائن بخليج الملائكة- سوسة- الى مقبرة السويس سوسة الجنوبية.


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