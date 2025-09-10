الرئيس المصري يلتقي رئيسة الحكومة



استقبل رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي ظهر اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025 بقصر الاتحادية بالقاهرة، رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري.

وفي بداية اللقاء، أبلغ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تحياته وأسمى عبارات تقديره لرئيس الجمهورية قيس سعيّد مثمنا جهوده في قيادة عملية الإصلاح و تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية العادلة في تونس مجدّدا له الدعوة للمشاركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، المقرر عقده في نوفمبر 2025.

وتناول اللقاء سبل دعم العلاقات الثنائية المتميزة بين تونس ومصر، على المستويين الرسمي والشعبي، حيث جرى التأكيد على أهمية استمرار تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، بالتزامن مع انعقاد الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المشتركة التونسية المصرية في القاهرة، باعتبارها منصة استراتيجية لتعميق أواصر التعاون واستكشاف آفاق وفرص جديدة، لا سيما في القطاعات التجارية والاستثمارية، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين .

كما تمّ التعرّض خلال هذا اللقاء إلى واقع التعاون بين البلدين والرغبة الموحدة في مزيد تعزيزه في كافة المجالات والحرص على تذليل كافة الصعوبات من أجل إنشاء شراكة اقتصادية تونسية مصرية قوية وتقوم على المنفعة المتبادلة والمصلحة المشتركة وتمكن من إنجاز استثمارات كبرى بكلا البلدين.

كما تم تطرق خلال هذا اللقاء إلى تبادل وجهات النظر بشأن قضايا إقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التأكيد على ضرورة تكثيف التنسيق و التعاون بين البلدين لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، والعمل المشترك لتسوية الأزمات الإقليمية.

كما تم الاتفاق، خلال هذا اللقاء، على أهمية تشجيع القطاع الخاص في البلدين لتنفيذ مشاريع تنموية مشتركة في القارة الأفريقية، بما يعزز الحضور التونسي والحضور المصري في محيطهما الإقليمي.

