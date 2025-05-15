الرئيس لوالي بن عروس الجديد: اعْمل ليلا نهار في خدمة المواطنين ولا تُكثر من الأبواب ومن الحجّاب

دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد والي بن عروس الجديد عبد الحميد بوقديدة يوم أمس الأربعاء، خلال أدائه اليمين الدستورية، إلى معاملة الجميع على قدم المساواة وتطبيق القانون فلا فضل لمواطن على مواطن آخر.

كما طالب الرئيس من الوالي بالعمل ليلا ونهارا في خدمة المواطنين وعدم الإكثار من الأبواب والحجّاب والتدخّل في كل يوم لتذليل كل العقبات المفتعلة من اللوبيات، مشددا على أن الدولة التونسية تُدار بقوانينها وبمؤسساتها ولا تُدار بالتدوينات على وسائل التواصل الاجتماعي التي يتم الترتيب لها من الخارج وتجد أعوانا لها في الداخل.

وأكد الرئيس أن الدولة التونسية موحدة ويجب أن تعمل كل مؤسساتها في تناغم وتناسق وفق السياسة التي يتم ضبطها من قبل رئيس الدولة ووفق تشريعاتها ودستورها .

كما أشار الرئيس إلى أن تونس تدار بناء على إرادة الشعب ومن يقف ضد إرادة الشعب ليعلم أن مصيره الرفت ووضعه في مزبلة التاريخ .

وقال الرئيس إن تونس دولة مستقلة ذات سيادة ومن يتلونون كل يوم بلون لن يقدروا على إرباك التونسيين.

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