الرائد الرسمي : اقرار منحة لفائدة العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل بعنوان الأطفال بين 6 و18 سنة

صدر بالرائد الرسمي أمر حكومي عدد 426 لسنة 2025 مؤرخ في 2 أكتوبر 2025، يتعلق بإسناد منحة عائلية بعنوان الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و18 سنة.

وتُسند هذه المنحة لفائدة الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل بداية من غرة جانفي 2025. وتُضبط شروط إسنادها ومقدارها بقرار مشترك من الوزير المكلّف بالشؤون الاجتماعية والوزير المكلّف بالمالية.

