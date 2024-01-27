الرائد الرسمي: التمديد بشهرين في أعمال التدقيق لعمليات الانتداب والإدماج

صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية اليوم الجمعة 26 جانفي 2024، الأمر عدد 86 لسنة 2024 مؤرخ يوم 26 جانفي ويتعلق بالتمديد في آجال الممنوحة للجان التدقيق في عمليات الانتدابات والادماج بالوظيفة العمومية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات المساهمات العمومية وسائر الهياكل العمومية الأخرى للفترة المتراوحة بين 14 جانفي 2011 و25 جويلية 2021.

حيث وقع تمديد أعمال اللجنة لمدة شهرين ابتداء من يوم 20 ديسمبر الفارط قبل أن تنهي أعمالها وترفع تقاريرها إلى لجنة القيادة.

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