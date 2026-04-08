الرائد الرسمي: المصادقة على النظام الأساسي لتعاونية مدرسي وباحثي التعليم العالي

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، اليوم الثلاثاء، قرار مشترك بين وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية يتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي لتعاونية مدرسي وباحثي التعليم العالي.

وتخضع هذه التعاونية لإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتهدف إلى ترسيخ قيم التضامن وتوفير تغطية صحية واجتماعية تكميلية لفائدة الجامعيين والباحثين وعائلاتهم.

وتتخذ التعاونية من « مدينة العلوم بتونس » مقرًا اجتماعيًا لها، وتسعى، وفق ما ورد في نظامها الأساسي، إلى تقديم جملة من الخدمات الأساسية والتكميلية.

وتشمل هذه الخدمات، بالخصوص، التغطية الصحية عبر التكفل بمصاريف العلاج والعمليات الجراحية والإقامة بالمستشفيات، بصفة تكميلية لما يوفره الصندوق الوطني للتأمين على المرض، إلى جانب تغطية المصاريف غير المشمولة بالنظام الوجوبي.

وفي المجال الاجتماعي والثقافي، تعمل التعاونية على المساهمة في المصاريف المدرسية، ودعم مشاركة المنخرطين وعائلاتهم في المصائف والرحلات السياحية، فضلاً عن بعث مشاريع اجتماعية وتنظيم أنشطة ثقافية وعلمية.

ويُفتح باب الانخراط في التعاونية لفائدة المدرسين والباحثين القارين المباشرين والملحقين، إضافة إلى المتقاعدين من أسلاك المدرسين الباحثين بالجامعات، والباحثين بالمؤسسات العمومية للبحث العلمي، والمدرسين المبرزين، والمدرسين التكنولوجيين، إلى جانب السلك المشترك لمدرسي اللغة الإنجليزية والإعلامية التابعين للوزارة.

