الرائد الرسمي: تحديد طاقة استيعاب المعاهد النموذجية بـ3750 مركزا

ضبطت وزارة التربية طاقة استيعاب المعاهد النموذجية خلال السنة الدراسية 2026-2027 في حدود 3750 مركزا موزعة على مختلف الجهات، وفق قرار صادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 19 ماي 2026.

وبين القرار أن معهد بورقيبة النموذجي بتونس تصدر قائمة المؤسسات من حيث طاقة الاستيعاب بـ300 مركز، يليه المعهد النموذجي بسوسة بـ275 مركزا، ثم المعهد النموذجي بصفاقس 1 بـ250 مركزا. كما حددت طاقة استيعاب المعاهد النموذجية بالمنستير ونابل وأريانة بين 200 و175 مركزا.

وشملت المؤسسات ذات نظام نصف الإقامة كلا من المعاهد النموذجية بتونس وأريانة وبن عروس ومنوبة، في حين تعمل بقية المعاهد بنظام الإقامة الكاملة، وفق ما ورد بالقرار ذاته.

كما تراوحت طاقة الاستيعاب بعدد من الولايات الداخلية والجنوبية بين 50 و150 مركزا، على غرار زغوان وتوزر وقبلي وتطاوين، مقابل 150 مركزا بكل من القصرين وقفصة و125 مركزا بسيدي بوزيد ومدنين وقابس.

ويأتي هذا القرار في إطار الاستعداد للسنة الدراسية المقبلة وتنظيم طاقة القبول بالمعاهد النموذجية وفق المقاييس المعتمدة من وزارة التربية.

ويتم اجراء امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني والتي تتيح الدخول الى المعاهد النموجذجية، أيام 18 و19 و20 جوان 2026.

