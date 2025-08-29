الرائد الرسمي: صدور 6 قرارات مشتركة لمنح الصبغة الجامعية لعدد من الاقسام الاستشفائية

صدر، اليوم الجمعة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية 6 قرارات مشتركة من وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والصحة مؤرخة في 27 أوت 2025 تتعلق بمنح الصبغة الجامعية لاقسام استشفائية بالمستشفيات الجهوية بكل من زغوان ونابل والكاف وسليانة وباجة وقبلي.

وتهّم القرارات أقسام طبّ النساء والتوليد بالمستشفى الجهوي بزغوان، والطبّ الإستعجالي بالمستشفى الجهوي بمنزل تميم بنابل وجراحة وتقويم العظام وطبّ النساء والتوليد بالمستشفى الجهوي بالكاف، إلى جانب طبّ الأطفال بالمستشفى الجهوي بسليانة وطبّ العيون وجراحة الجهاز الهضمي والأمعاء بالمستشفى الجهوي بباجة وقسم التخدير والإنعاش بالمستشفى الجهوي بقبلي.

