الرائد الرسمي: وزارة التربية تضبط طاقة استيعاب المدارس الاعدادية النموذجية للسنة الدراسية القادمة بـ3850 مركزا

حددت وزارة التربية طاقة استيعاب المدارس الإعدادية النموذجية خلال السنة الدراسية 2026-2027 بـ3850 مركزا موزعة على مختلف ولايات الجمهورية، وفق قرار صادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 19 ماي 2026.

وتصدرت المدرسة الإعدادية النموذجية بضفاف البحيرة قائمة المؤسسات من حيث طاقة الاستيعاب بـ200 مركز، إلى جانب المدرسة الإعدادية النموذجية بمقرين والمدرسة الإعدادية النموذجية بالقيروان بالطاقة نفسها، فيما بلغت طاقة الاستيعاب بكل من المدارس النموذجية بسوسة وصفاقس 1 والمنستير 250 و225 و200 مركز على التوالي.

كما ضبط القرار طاقة الاستيعاب بعدد من المؤسسات بين 150 و175 مركزا، على غرار المدارس الإعدادية النموذجية بخزندار والمنزه الخامس وبنزرت وقفصة وقابس ونابل، في حين تراوحت الطاقة الاستيعابية بالمؤسسات الواقعة بالولايات الداخلية والجنوبية بين 50 و125 مركزا، من بينها توزر وقبلي وتطاوين وسليانة.

ويأتي هذا القرار في إطار تنظيم طاقة القبول بالمدارس الإعدادية النموذجية استعدادا للسنة الدراسية المقبلة، وفق المقاييس المعتمدة من وزارة التربية.

وسيتم اجراء مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية، أيام 22 و23 و24 جوان 2026، على أن يقع الإعلان عن نتائجها يوم الجمعة 10 جويلية 2026.

كلمات البحث :استيعاب;الرائد الرسمي;المعاهد النموذجية