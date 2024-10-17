الرصد الجوي: أمطار غزيرة بعد ظهر اليوم وغدًا الجمعة

نشر المعهد الوطني للرصد الجوي، اليوم الخميس 17 أكتوبر 2024، نشرة متابعة يعلم من خلالها أن الوضع الجوي بداية من بعد ظهر هذا اليوم يتميز بظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بالشمال ومحليا بالوسط.

ووفق ذات النشرة ستكون هذه الامطار بكميات هامة خاصة بولايات سليانة وباجة وزغوان وتونس الكبرى وبنزرت ونابل وشمال ولايتي سوسة والقيروان، حيث تتراوح أعلى الكميات بين 30 و50 ملميترا وتصل محليا إلى 80 ملمتيرا مع تساقط البرد باماكن محدودة وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية.

وأكد المعهد الوطني للرصد الجوي أن نزول الأمطار سيتواصل يوم الغد الجمعة 18 أكتوبر 2024 وتكون مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط ثم تشمل تدريجيا المناطق الشرقية مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بأغلب الجهات.

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