الرصد الجوي: خلايا رعدية متوقعة بعد الظهر مصحوبة بأمطار متفرقة

يتميز طقس اليوم الخميس، بسحب عامة قليلة تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار المتفرقة.

تكون الريح من القطاع الشرقي بالشمال و الوسط و من القطاع الجنوبي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل و ضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، أما البحر مضطرب فمحليا شديد الاضطراب بعد الظهر بالشمال و قليل الاضطراب ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة القصوى بين 31 و 36 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية و بين 37 و 43 درجة ببقية الجهات.

كلمات البحث :أمطار;الرصد الجوي;خلايا رعدية