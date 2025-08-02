الرصد الجوي: درجات حرارة أعلى من المعدلات المناخية خلال فترة أوت-سبتمبر-أكتوبر 2025

تشير آخر التوقعات الموسمية للمعهد الوطني للرصد الجوي، الى درجات حرارة اعلى من المعدلات المناخية خلال فترة أوت-سبتمبر-اكتوبر 2025، مع احتمال تسجيل ظروف اكثر دفئا من المعتاد على كامل أنحاء البلاد.

ولا تظهر نماذج التوقعات المناخية اي اشارة واضحة بشأن كمية الامطار المتوقعة للفترة اوت-سبتمبر-اكتوبر 2025، مما يشير الى احتمالية متساوية لكل السيناريوهات. ووفقا للفترة المناخية المرجعية (1991-2020)، يقدر المعدل الوطني لدرجات الحرارة الموسمية خلال اشهر اوت وسبتمبر واكتوبر بحوالي 5ر25 درجة مائوية، حيث يتراوح متوسط المعدلات بين 21 درجة مائية في المرتفعات الغربية و 1ر29 درجة مائوية في الجنوب.

وتبقى درجات الحرارة اجمالا معتدلة على كامل البلاد، مما يبرز الطابع الانتقالي لهذه الفترة التي تشكل مرحلة عبور تدريجية من صيف حار الى خريف اكثر اعتدالا اما من حيث التساقطات، فيتميز متوسط كميات الامطار الموسمية خلال هذه الفترة بتباين ملحوظ بين الجهات، اذ يتجاوز 200 مم في اقصى الشمال، بينما لا يتعدى 20 مم في الجنوب.

وحسب المعدلات المناخية للفترة المرجعية (1991-2020) يتميز شهر اوت بارتفاع متوسط درجات الحرارة عموما، حيث يتراوح بين 3ر25 و 2ر33 درجة مائوية، ويكون هطول الامطار ضعيفا جدا على كامل البلاد حيث لا يتجاوز الـ 30 مم.

ويشكل شهر سبتمبر فترة انتقالية مميزة ضمن المناخ السنوي للبلاد التونسية، اذ يتراوح متوسط درجات الحرارة الشهرية بين 20 و 30 درجة مائوية مع ميل تدريجي نحو انخفاض الحرارة مقارنة باشهر الصيف الحارة، مما يعكس بداية تراجع النشاط الحراري الموسمي.

ويتميز هطول الامطار خلال سبتمبر بتذبذب ملحوظ في الكميات ولكن تبقى المعدلات منخفضة عموما، وتظهر بيانات المحطات اختلافات واضحة بين المناطق اذ قد تتجاوز كميات الامطار في بعض المحطات 80 مم، في حين تظل المحطات الاخرى جافة تقريبا، مما يؤكد الطبيعة غير المتجانسة للتوزيع المناخي خلال هذا الشهر.

ويتسم شهر أكتوبر بانخفاض تدريجي وملموس في درجات الحرارة مقارنة بنهاية الصيف وارتفاع في كميات الامطار، ويتراوح متوسط درجات الحرارة الشهرية بين 17 درجة مائوية في المرتفعات الغربية و 25 درجة مائوية في المناطق الصحراوية.

ويعتبر شهر اكتوبر الاكثر غزارة من حيث نزول الامطار خلال موسم اوت-سبتمبر-اكتوبر، اذ تتراوح المعدلات الشهرية بين 60 و 120 مم في الشمال وبين 25 و 60 مم في الوسط، في حين لا تتجاوز 20 مم في الجنوب.

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