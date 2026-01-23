الرصد الجوي يتوقع انخفاض الحرارة مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بداية من يوم غد السبت

يكون الوضع الجوي، بداية من بعد ظهر يوم الغد السبت 24 جانفي 2026، ملائما لنزول أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالمناطق الغربية ثم تشمل تدريجيا آخر النهار وأثناء الليل الجهات الشرقية ويتراوح أعلى مجموعها اليومي بين 20 و 40 مليمترا بالشمال والوسط مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية خاصة بالمناطق الساحلية.

وينتظر أن تنخفض الحرارة يوم الأحد 25 جانفي 2026 حيث تكون القصوى عامة بين 10 و 14 درجة ولا تتجاوز 07 درجات بالمرتفعات الغربية أما الصغرى فتتراوحبين درجة واحدة و 05 درجات بالمناطق الغربية وبين 06 و 10 درجات ببقية الجهات.

كلمات البحث :أمطار;الرصد الجوي;حرارة;طقس