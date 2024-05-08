السباح التونسي احمد ايوب الحفناوي يغيب عن اولمبياد باريس

اعلنت اللجنة الدولية الاولمبية، اليوم الاربعاء، ان السباح التونسي احمد ايوب الحفناوي سيغيب عن الالعاب الاولمبية باريس 2024.

واشارت اللجنة الدولية الاولمبية على موقعها الرسمي على شبكة الانترنات الى ان الاتحاد الافريقي للسباحة اورد هذا الخبر استنادا الى رئيس اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية محرز بوصيان مبينة ان هذا الخبر يمثل مفاجاة حقيقية في عالم السباحة باعتبار وان السباح التونسي الشاب (21 عاما) يعد من ابرز المرشحين في سباقات 400م سباحة حرة و800م سباحة حرة و1500 م سباحة حرة.

وكان الحفناوي فاز في العاب طوكيو بالميدالية الذهبية لسباق 400 م سباحة حرة. كما انه فاز بثلاث ميداليات في بطولة العالم للسباحة سنة 2023 حيث توج بالذهب في سباقي 800م و1500م وبفضية سباق 400م.

وكان محرز بوصيان قال مؤخرا في البرنامج الرياضي « الحوار سبور » ان مشاركة الحفناوي مستبعدة في اولمبياد باريس بسبب الاصابة.

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