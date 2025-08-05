عقب وصوله إلى تونس: إسناد المنحة المالية للجنة الوطنية الأولمبية لأحمد الجوادي

استقبل أعضاء وإطارات اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية صباح اليوم الثلاثاء، بالدار الأولمبية البطل العالمي أحمد الجوادي صاحب الإنجاز التاريخي في مونديال سنغفورة الأسبوع الماضي بإحرازه ذهبيّتي الـ 800 و1500 متر سباحة حرة، مبرزا قدرة الشباب التونسي على رفع أكبر التحديات وتحقيق التفوق والإمتياز.

وكان في استقبال البطل عضو اللجنة الدولية الأولمبية رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية محرز بوصيان الذي أعرب لبطل العالم عن فخر العائلة الرياضيّة والأولمبية به مجددا تهاني اللجنة الوطنية الأولمبية وتقديرها الكبير لتفانيه في الذّود على راية الوطن وحسن حوكمته لمسيرته خاصة باعتماده المتابعة العلمية المتطورة في تدريباته بفضل فريق من الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج إضافة إلى المدرب العالمي فيليب لوكاس.

وفي نطاق دعم اللجنة الوطنية الأولمبية المستمر لرافعي الراية التونسية اختتم اللقاء بإسناد الجوادي المنحة المالية للجنة الوطنية الأولمبية مكافأة له على إنجازه التاريخي.

كما أعرب أحمد الجوادي بدوره عن امتنانه للجنة الوطنية الأولمبية لوقوفها دوما معه منذ بداية مشواره ومساندتها له في مختلف مراحل مسيرته.

وكان الجوادي مرفوقا بأفراد عائلته كما حضر حفل الاستقبال أعضاء الهيئة التنفيذية للجنة الوطنية الأولمبية وإطاراتها.

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