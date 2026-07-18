الستاغ تعلن عن قائمة المناطق المعنية بالقطع الدوري للتيار الكهربائي مساء اليوم

أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز احتمال اللجوء إلى القطع الدوري للتيار الكهربائي، مساء اليوم السبت 18 جويلية 2026، وذلك في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية.

وبيّنت الشركة، في بلاغات منفصلة، أن الانقطاع المحتمل سيكون خلال الفترة الممتدة من الساعة الخامسة مساء إلى الساعة العاشرة ليلا وعلى فترات متقطعة، وسيشمل عددا من المناطق بمختلف جهات البلاد، على أن تتم إعادة التيار الكهربائي بصفة آلية ودون سابق إعلام.

ويشمل الإجراء المرتقب مناطق من تونس الكبرى من بينها المدينة الجديدة والبحيرة والسعيدية وحدائق قرطاج وحي الصنوبر والمرسى ورادس وفوشانة والمغيرة، وصنهاجة ورياض الأندلس وبحر الأزرق والكرم وعين زغوان والشرقية وحمام الأنف والزهراء وحمام الشط وسكرة والمروج.

كما يشمل الانقطاع المحتمل عددا من مناطق الشمال، لا سيما بولايات نابل وزغوان وبنزرت إلى جانب مناطق بالشمال الغربي، تشمل مجاز الباب وبوعرادة والتويرخ ونبّر والقلعة الخصبة والعروسة ونفزة ووشتاتة ومكثر.

وفي جهة الوسط، أفادت الشركة بأن القطع الدوري قد يهمّ عددا من المناطق التابعة لولاية المنستير ومحيطها من بينها الوردانين وخنيس والعقبة والمنطقة الصناعية بالمنستير وقصور الساف وشيبة إلى جانب مناطق أخرى.

أما بولاية صفاقس، فقد يشمل الانقطاع معتمديات الغريبة والصخيرة ومنزل شاكر والمحرس وبئر علي بن خليفة وعقارب والحنشة وجبنيانة، بالإضافة إلى وسط مدينة صفاقس.

وفي الوسط الغربي والجنوب الغربي والجنوب، يمتد الإجراء المحتمل إلى عدد من المناطق بولايات قابس ومدنين وجربة وقبلي وتطاوين وجرجيس وبن قردان، فيما يشمل بالوسط الغربي مناطق من ولايات القصرين وسيدي بوزيد من بينها فوسانة وسبيطلة وتالة والعيون وسوق الجديد، وكذلك سيدي عيش بولاية قفصة في الجنوب الغربي.

ودعت الشركة التونسية للكهرباء والغاز المواطنين إلى اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة، مؤكدة أن إعادة التيار الكهربائي ستكون دون سابق إعلام فور انتهاء فترات القطع الدوري.

كلمات البحث :الستاغ;تيار كهربائي;مناطق