«الستاغ» تنفي ما يتداول من معلومات حول انقطاع كلي للتيار الكهربائي بكل جهات البلاد غدا السبت

أكدت الشركة التونسية للكهرباء والغاز « الستاغ » في بلاغها الصادر اليوم الجمعة 24 جويلية 2026 أنّ ما تم تداوله من معلومات على عدد من صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص برمجة انقطاع كلي للتيار الكهربائي بكل جهات البلاد نتيجة القيام بأشغال صيانة على الشبكة يوم غد السبت 25 جويلية لا أساس لها من الصحة.

ودعت الشركة إلى اعتماد البلاغات الصادرة حصريًا عبر موقعها الرسمي وصفحاتها الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي، وعدم الانسياق وراء الإشاعات أو إعادة نشرها.

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