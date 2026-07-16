الستاغ تُعلن القطع الدوري للكهرباء اليوم في عدد من المناطق

أعلنت الشركة التونسية للكهرباء و الغاز في بلاغ لها اليوم الخميس، عن إمكانية اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء في عدد من مناطق الجمهورية وذلك في إطار الحفاظ على سلامة و ديمومة المنظومة الكهربائية اليوم الخميس 16 جويلية 2026 خلال الفترة الممتدّة من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى الساعة الرابعة ظهرا وعلى فترات متقطّعة، على مستوى المناطق التالية:

تونس الكبرى: الحرايرية – باردو – منوبة – الزهور – المنزه الخامس – المنزه – أريانة – المنار – المحمدية – فوشانة – الجديدة – صنهاجة – برج السدرية مع عودة الكهرباء بدون سابق إعلام.

مناطق الشمال: الحمادة- تازركة – الميدة – الزريبة – المرازقة – الصمعة

جهة الشمال الغربي: وشتاتة – الروحية – جدليان – وادي مليز – بوسالم – بوعرادة – عمدون – الطويرف – المجاز

صفاقس: قرمدة – منزل شاكر – عقارب – طينة – طريق تونس – طريق المهدية

جهة الوسط: السهلات بوحجلة – الخضراء – الجهينة – دار الجمعية – سيدي سعيدان – الجم – سيدي مسعود – زعفرانة – الغويبة

الجنوب الغربي: الرقاب – لجرد – السوق الجديد – الشخار – نصرالله – الشرائع – المكارم – الحمّار – الهيشرية.

الجنوب الشرقي: زريق – أغير – مدينة تطاوين – مارث -وذرف – الشهبانية – غمراسن – جرجيس

وأبرزت الشركة أن عودة الكهرباء ستكون دون سابق إعلام، داعية إلى اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة.

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