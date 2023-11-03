السطو على فرع بنكي ببومهل: الحرس يرجح تورّط إرهابيين من الفارين

أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنه تبعا لتعهد الإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام بإدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني ببن عروس بالبحث في ملابسات قضية سطو على فرع بنكي بجهة بومهل ونتيجة المتابعات الفنية تبين وأنها مرجحة إلى 02 هويات من الإرهابيين الفارين من السجن المدني بالمرناقية.

و تم على إثرها التخلي عن القضية لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب وتكليف الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بإدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني للبحث والمراجعة.

وهذا وقد انتشرت وحداتنا الأمنية في الميدان لتعقب الفارين معززين بطائرة مروحية.

كلمات البحث :إرهابيين;الحرس;بومهل;فرع بنكي