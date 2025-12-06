السفارة الأمريكية بتونس تتابع سير أعمالها الاعتيادي

ستتابع السفارة الأمريكية بتونس سير أعمالها الاعتيادي وسيستمر العمل بجميع مواعيد التأشيرات وإسداء الخدمات القنصلية الاعتيادية والخدمات الطارئة لمواطني الولايات المتحدة وفق بلاغ صادر اليوم السبت.

وذكرت السفارة الأمريكية في بلاغها أنه « بفضل التعاون بين المسؤولين الأمريكيين والتونسيين، أُلغي البلاغ الموجه للعموم الذي صدر عنها يوم أمس الجمعة والذي كان أُعلن عن اعتماد جدول أعمال محدود ابتداء من 8 ديسمبر 2025″.

وأوضح البلاغ أن جميع مقابلات التأشيرة والخدمات القنصلية الروتينية والطارئة الأخرى ستظل متاحة لمواطني الولايات المتحدة؛ وسيتم إعادة جدولة ما ألغي من مواعيد تأشيرة ومواعيد خدمات المواطنين الأمريكيين.

وأفادت سفارة الولايات المتحدة أنه سيتم الاتصال بالمعنيين لإعادة جدولة مواعيدهم.

وحثت المسافرين الأمريكيين على التسجيل في برنامج تسجيل المسافر النبيه (STEP) لتلقّي التنبيهات القنصلية عند السفر إلى الخارج على الموقع https://mytravel.state.gov/s/step

وبين مصدر مطلع بالسفارة الأمريكية بتونس انه بفضل التنسيق بين المسؤولين الأمريكيين والتونسيين، تم حل المسائل التي كانت ستعيق سير العمل الاعتيادي بالسفارة الأمريكية، مما يسمح لها بمواصلة عملها كالمعتاد، ومن ذلك اسداء جميع الخدمات القنصلية الاعتيادية والطارئة. هذا وسيتم إعادة جدولة أي مقابلات تأشيرة أو مواعيد قنصلية روتينية أخرى معلقة.

وأضاف ان السفارة الأمريكية تفي بمسؤولياتها، بالتعاون مع الحكومة التونسية، لتمتثل امتثالا تامّا للقانونين الأمريكي والتونسي، بما في ذلك قانون الشغل التونسي.