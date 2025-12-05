السفارة الأمريكية بتونس تعلن الحدَّ من أعمالها تبعا لقانون الشغل المنقّح

أعلنت سفارة الولايات المتّحدة الأمريكية في تونس بأنّها ستحدّ من أعمالها ابتداءً من يوم 8 ديسمبر الحالي تبعا للأثر الناجم عن تغيّرات طرأت على قانون الشغل التونسي، حسب بلاغ نشرته اليوم الجمعة.

وأوضح مصدر من السفارة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ السفارة الأمريكية تتواصل بانتظام مع السلطات التونسية لحلّ هذه المسألة واستئناف الأعمال الاعتيادية في أسرع وقت ممكن.

وقال إنّ « تطبيق التّعديلات التي لحقت بقانون الشّغل التونسي أدّى إلى الحدّ من توفّر خدمات محلّية ضرورية للسّفارة الأمريكية لتستمر في أعمالها الاعتيادية »، مبرزا أنّ السّفارة فتحت مناظرة داخليّة لتسوية وضعية العملة التابعين لها بالنظر.

كما بيّنت السفارة في بلاغها ، أنه سيتمّ إعادة جدولة جميع خدمات التأشيرات وكذلك الخدمات الاعتيادية للمواطنين الأمريكيّين بمجرّد عودة السفارة إلى العمل بشكل طبيعي.

وأكدت أنّ خدمات الطوارئ ستظلّ متاحة للمواطنين الأمريكيّين، وحثّتهم على التّسجيل في برنامج تسجيل المسافر النبيه (STEP) لتلقّي التنبيهات القنصلية عند السفر إلى الخارج.

