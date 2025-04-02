السفارة الأمريكية لمقدّمي طلبات التأشيرة: تجنّبوا التعامل مع الوسطاء ودفع رسوم إضافية

دعت السفارة الأمريكية بتونس اليوم الأربعاء، مقدّمي طلبات التأشيرة أنهم إذا استخدموا وسيطًا لحجز موعد وكانت المعلومات المقدّمة في طلب التأشيرة خاطئة أو مزيفة مثل رقم الهاتف أو عنوان البريد الإلكتروني فإن السفارة تحتفظ بحقها في إلغاء موعدها.

كما دعت السفارة إلى تجنّب التعامل مع الوسطاء ودفع رسوم إضافية.

وورد في الصفحة الرسمية للسفارة على الفايسبوك: « أنت المسؤول عن التأكّد من أن جميع المعلومات في طلبك دقيقة وصحيحة « .

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