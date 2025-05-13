استقرار الأوضاع الأمنية في العاصمة طرابلس



أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية في بيان لها اليوم الثلاثاء، استقرار الأوضاع الأمنية في العاصمة طرابلس، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية تؤدي واجبها على أكمل وجه في حفظ الأمن والنظام العام.

ودعت الوزارة، جميع المواطنين، وخاصة العاملين في مؤسسات الدولة، إلى العودة إلى مقار أعمالهم، والمساهمة في استعادة الحياة الطبيعية داخل العاصمة.

وكانت سفارة الجمهورية التونسية في طرابلس قد دعت أمس، جميع أفراد الجالية التونسية المقيمين والمتواجدين بالعاصمة الليبية إلى ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، وذلك في ظل التطورات الأخيرة التي أعلنت عنها السلطات الليبية

وأكدت السفارة في بلاغ أصدرته الإثنين، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، ضرورة الامتناع عن الخروج من مقرات الإقامة وتفادي أي تنقلات إلى حين صدور إشعار آخر، وذلك حفاظاً على سلامة وأمن التونسيين في طرابلس.

من جانبها، أعلنت المدرسة التونسية بطرابلس عن إيقاف الدروس بداية من اليوم الثلاثاء 13 ماي 2025 وذلك إلى حين إشعار آخر.

وكانت طرابلس قد شهدت ليلة أمس، اشتباكات وإطلاق نار بعد مقتل « رئيس جهاز دعم الاستقرار » التابع للمجلس الرئاسي الليبي عبدالغني الككلي المعروف بـ »غنيوة ».

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