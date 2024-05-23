السفارة التونسية بفرنسا تنفي وجود أعضاء من فاغنر في جربة

استنكرت السفارة التونسية بفرنسا في بيان لها اليوم الخميس، بشدة المزاعم التي بثتها قناة LCI الإخبارية اليوم في برنامجها » 24H Pujadas » والتي أشارت كذبا إلى وجود أعضاء من مجموعة فاغنر الروسية في جربة.

وأكدت السفارة أن القناة تواصل عملها التضليلي من خلال نشر معلومات لا أساس لها من الصحة حول تونس.

وشددت السفارة على أن تونس دولة ذات سيادة، وهي وحدها القادرة على السيطرة على سلامة أراضيها، مؤكدة على أنه لا يوجد أي طرف في وضع يسمح له بمحاسبة تونس.

أما بالنسبة لتدفقات الهجرة غير النظامية، أبرزت السفارة بأن تونس كانت الضحية الرئيسية وهي أول من نبه شركائها في المنطقة، موضحة بأن الهجرة غير النظامية تُعدّ تهديدًا لجميع البلدان: بلدان المنشأ والعبور والمقصد. ولن نتمكن من وضع حد لها وإنقاذ حياة الآلاف من البشر إلا من خلال معالجة الجذور العميقة لهذه الظاهرة.

وأضافت السفارة: « التضليل رياضة يبدو أن البعض من محبيها! »

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