السفير الأمريكي الجديد: «نتطلع إلى بدء فصل جديد من التعاون وخلق الفرص في مسيرة العلاقات بين الولايات المتحدة وتونس»



عبّر سفير الولايات المتحدة الأمريكية الجديد بيل بزّي الذي قدم الجمعة الماضي لرئيس الجمهورية قيس سعيّد أوراق اعتماده سفيرا جديدا لبلاده بتونس، عن « التطلع إلى بدء فصل جديد من التعاون وخلق الفرص في مسيرة العلاقات بين الولايات المتحدة وتونس المستمرة منذ 228 عامًا »

ووفق بلاغ صحفي نشرته السفارة الامريكية في تونس ،اليوم الاثنين، صرح السفير بزي بعد تقديم أوراق اعتماده، بأنه » سيعمل ممثلا للرئيس دونالد ج. ترامب لدى تونس، عاكفا على تعزيز مصالح الولايات المتحدة والتقدم بأولويات البلدين المشتركة في مجالي الأمن الإقليمي والازدهار الاقتصادي ».

واضاف في ذات السياق « “يشرفني أن أمثل الولايات المتحدة في تونس، وأنا متحمس للعمل الذي ينتظرني. معًا، يمكننا أن نخط الفصل التالي من مسيرتنا المشتركة – مسيرة قوامها التعاون وخلق الفرص والصداقة الدائمة.” ونقل البلاغ عن الدبلوماسي الامريكي قوله في معرض حديثه عن أولوياته في مطلع هذا الفصل الجديد من العلاقات الأمريكية التونسية، “سأركز تحت قيادة الرئيس ترامب على دفع الصادرات الأمريكية، وتطوير علاقات تجارية منصفة ومتوازنة، ومساعدة الشركات الأمريكية الرائدة في الخارج، وتعزيز علاقاتنا الدفاعية والأمنية، ودعم ريادة الأعمال الأمر الذي من شأنه أن يخلق فرصًا للأمريكيين والتونسيين كلاهما.”

ووفق البلاغ يعكس تعيين السفير بزي التزام الرئيس ترامب بالعمل مع تونس على تعزيز التعاون التجاري، والقضاء على التهديدات، وإرساء الاستقرار في المنطقة. وجاء في البلاغ ايضا انه و منذ الأيام الأولى لاستقلال الولايات المتحدة، عادت علاقاتها مع تونس بفوائد مستدامة على شعبي البلدين في مجالات عدة، شملت الأمن القومي ومكافحة الإرهاب وتوطيد الروابط التجارية والاستثمارية والابتكار.

وحاز السفير بزي، وهو جندي سابق في مشاة البحرية الأمريكية على أوسمة عديدة وانتخب سابقا عمدة لمدينة ديربورن هايتس بولاية ميشيغان، وله خبرة واسعة في القطاعين العام والخاص.

كلمات البحث :االولايات المتحدة;السفير الأمريكي;تعاون;تونس