السفير السنغافوري يُعلن حرص بلاده واهتمامها بمزيد توطيد العلاقات الاقتصادية مع تونس

استقبل كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد بن عياد، اليوم الخميس، بمقر الوزارة، ، سفير سنغافورة بتونس المقيم بسانغفورة أنطوني ٱنغ ، الذي يؤدي زيارة عمل لتونس من 26 إلى 30 ماي 2025، وفق بلاغ وزارة الشؤون الخارجية.

وأكد كاتب الدولة، بهذه المناسبة حرص تونس على مزيد تدعيم علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وتطويرها في مختلف المجالات لتشمل القطاعات الواعدة على غرار التكنولوجيات الحديثة والسياحة واللوجستيك ومجال الخدمات المالية والتكوين المهني.

كما تمّ التباحث حول السبل الكفيلة بتكثيف المشاورات بين سامي مسؤولي البلدين وتنظيم زيارات وفود رجال أعمال من الجانبين لمزيد استكشاف فرص التبادل التجاري والاستثمارات السنغافورية في تونس التي تتمتع بموقع جغرافي متّميز.

من جانبه، أعرب السفير السنغافوري عن حرص بلاده واهتمامها بمزيد توطيد العلاقات الاقتصادية الثنائية، مؤكدا على توفر العديد من الفرص لبناء شراكة مثمرة بين الجانبين، خاصة في ظل الاستقرار السياسي الذي تنعم به تونس.

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