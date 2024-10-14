السفير الليبي يؤكد حرص بلاده على تنمية التعاون الثنائي وتيسير الحركية الاقتصادية مع تونس

استقبل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يوم 14 أكتوبر 2024، مصطفى قدارة، سفير دولة ليبيا بتونس، الذي جدد تهاني بلاده بانتخاب الرئيس قيس سعيد لولاية رئاسية جديدة ونيل ثقة ودعم الشعب التونسي لمواصلة مشروعه الاصلاحي والتنموي والذي من شأنه أن يعزز موقع ومكانة تونس على الساحتين الإقليمية والدولية، مؤكدا حرص الجانب الليبي على تنمية التعاون الثنائي في مختلف المجالات وتيسير الحركية الاقتصادية بين البلدين.

وأكد الوزير خلال اللقاء عمق ومتانة الروابط الأخوية التاريخية التي تجمع بين البلدين وضرورة مزيد تعزيز علاقات التعاون الثنائي من خلال تذليل كل الصعوبات التي تواجهها إعدادا للاستحقاقات الثنائية الكبرى المقبلة.

كما جدد بهذه المناسبة التعبير عن الموقف الثابت لرئيس الجمهورية الذي يرتكز على ضرورة التوصل إلى حلّ ليبي ليبي يعزز وحدة ليبيا ويحفظ أمنها وسيادتها واستقرارها بمساعدة منظمة الأمم المتحدة.

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