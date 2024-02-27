السكك الحديدية تفتح تحقيقات في حادث وفاة شخصين وإنقلاب قاطرة لنقل الفسفاط

فتحت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تحقيقان لتحديد ملابسات وأسباب حادثين جدا أمس الأحد وأول أمس السبت خلفا مقتل شخصين، حسب البلاغ الصادر عنها مساء اليوم الإثنين.

وأفادت الشركة ان الحادث الأول جد مساء أمس الأحد 25 فيفري 2024 على مستوى ساقية الزيت، تمثل في صدم القطار المتجه من تونس نحو المتلوي لمترجل أسفر عن وفاته، اما الحادث الثاني تمثل في صدم القطار الرابط بين الكاف وتونس، قبل محطة الملاحة، لمواطن من افريقيا جنوب الصحراء توفي على عين المكان وذلك يوم السبت 24 فيفري 2024.وعبرت الشركة عن أسفها لوقوع هذين الحادثين وتتقدم بأعمق عبارات المواساة والتعزية لعائلة الضحيتين.

كما شرعت الشركة في التحقيق في حادثة انقلاب قاطرة قطار نقل الفسفاط الرابط بين محطتي قفصة وغنوش التي جدت أيضا يوم أمس الأحد.

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