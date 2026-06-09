السكك الحديدية: سرقات متكررة لتجهيزات حواجز التقاطعات التالية

أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، لكافة مستعملي الطريق أنه في انتظار استكمال أشغال إصلاح الأعطاب الناتجة عن السرقات المتكررة لتجهيزات حواجز التقاطعات بكلّ من:

- تقاطع جامع الشفاء ببن عروس.

- تقاطع ديوان الحبوب ببئر القصعة.

- تقاطع سوق الجملة ببئر القصعة.

ودعت الشركة إلى توخي الحذر واليقظة بهذه النقاط، واحترام إشارات السلامة وقواعد الجولان والتثبت من خلو السكة من حركة القطارات قبل العبور.

وأكدت الشركة أن مصالحها الفنية تعمل على استكمال الإصلاحات اللازمة وإعادة هذه التجهيزات إلى سالف نشاطها في أقرب الآجال .

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