السيجومي: فتح بحث عدلي في شبهة تزوير تزكيات واستعمال معطيات شخصية للغير دون موافقته

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تونس2 بفتح بحث عدلي لدى فرقة الشرطة العدلية سيدي حسين في شبهة تزوير تزكيات واستعمال معطيات شخصية للغير دون موافقته ، وإجراء الاختبارات الفنية للتأكد من الواقعة التزوير، وفق ما صرح به عشية اليوم الجمعة الناطق الرسمي للمحكمة سامي صمادحي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء.

وأضاف انه على اثر تقدم 8 مواطنين بشكايات أمنية أكدوا فيها تفطنهم بعد استعمال خدمة التثبت الخاصة بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات ،استغلال معطياتهم الشخصية لتعمير تزكيات لصالح أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية دون موافقتهم ، كما أشار بعضهم واغلبهم مسنين تزكيتهم لمرشح ،وبالتثبت تبين لهم تزكية مترشح اخر .

وتم فور الإبلاغ عن الوقائع، الاستماع للمكلف بجمع التزكيات لصالح المترشح ،ولاتزال الأبحاث جارية في انتظار نتيجة الاختبارات الفنية واستكمال بقية السماعات والمكافحات التي شملت اخرين وفق الصمادحي من ذوي العلاقة بحملة المترشح المعني بجمع التزكيات محل الشبهة.

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