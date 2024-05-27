السيرة الذاتية لسفيان بالصادق كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلّف بالأمن الوطني

شغل سفيان بالصادق، قبل تعيينة أمس السبت، كاتب دولة لدى وزير الداخلية مكلفا بالأمن الوطني، خطة مدّع عام بمحكمة التعقيب بتونس.

وبدأ بالصادق مسيرته كقاض بالمحكمة الابتدائية بالقيروان، ثمّ تدرج في المناصب القضائية من قاضي ناحية تونس، إلى مساعد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس، فوكيلا لرئيس المحكمة الابتدائية بتونس، وصولا إلى خطة مدع عام بمحكمة التعقيب.

وسفيان بالصادق هو قاض من الرتبة الثالثة، وُلد في 28 جويلية 1977 ، ومتحصل على الأستاذية في الحقوق شُعبة قضائية، من كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، ومتحصل كذلك على شهادة ختم الدروس بالمعهد الأعلى للقضاء، وهو متزوج وأب لثلاثة ابناء.

وأدّى كاتب الدولة مساء أمس السبت، اليمين أمام رئيس الدولة وفق ما يقتضيه الدستور، خلال موكب انتظم بالمناسبة بقصر قرطاج.

وكان رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد، قرر مساء أمس السبت، تعيين سفيان بالصادق كاتب دولة لدى وزير الداخلية مكلفا بالأمن الوطني، في إطار تحوير جزئي على الحكومة، شمل كلّا من وزير الداخلية ووزير الشؤون الإجتماعية.

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