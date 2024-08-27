السيرة الذاتية لوزير البيئة الحبيب عبيد

شغل الحبيب عبيد، الذي تم تعيينه، في إطار التحوير الوزاري، الأحد المنقضي، في منصب وزير البيئة، خطة مدير عام للغابات.

وتولى عبيد، وهو متحصل على شهادة مهندس مياه غابات ودكتوراه بيئة، مهامه صلب وزارة الفلاحة طيلة 29 سنة وتدرج في الخطط الوظيفية لتسيير المشاريع الكبرى.

والتحق عضو الحكومة الجديد بمنظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة سنة 2017 ليتولى، كاخر منصب له بها، خطة مكلف بالبرنامج الفرعي للبيئة بجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وولد الحبيب عبيد سنة 1960 بصفاقس وهو متزوج وأب لطفلين.

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